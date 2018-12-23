0553 313 94 23

Kayınpederinin aracı ile iş yerini kurşunladı

23 Aralık 2018 Pazar 17:28
Kayınpederinin aracı ile iş yerini kurşunladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı eşinin babasına ait kamyonet ve iş yeri ile bir başkasına ait kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. eşi T.G. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek babası H.A'nın evine gitti.

Kayınpederinin evinin önüne gelen T.G, kayınpederine ait kamyonete ateş ettikten sonra kayınpederinin iş yerine de silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerinden uzaklaşan T.G, bir kasap dükkanına da 4 el ateş etti.

Şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekipleri, 12 boş kovan ile olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

"Mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:28
  1. Kayınpeder
  2. Kurşunlama
  3. Samsun
  4. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık son gün
    1. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    2. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    5. Maçın ardından
    6. Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı
    7. Kayınpederinin aracı ile iş yerini..
    8. İranlı milletvekilinden..
    9. Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili..
    10. Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk..
    11. Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve..
    12. "Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi..
    13. Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma..
    14. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı..
    15. Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü..
    16. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar..
    17. Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    18. Erdoğan'dan anlamlı Twitter paylaşımı
    19. Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak