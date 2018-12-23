Kayınpederinin aracı ile iş yerini kurşunladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı eşinin babasına ait kamyonet ve iş yeri ile bir başkasına ait kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. eşi T.G. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek babası H.A'nın evine gitti.

Kayınpederinin evinin önüne gelen T.G, kayınpederine ait kamyonete ateş ettikten sonra kayınpederinin iş yerine de silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerinden uzaklaşan T.G, bir kasap dükkanına da 4 el ateş etti.

Şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekipleri, 12 boş kovan ile olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

"Mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.



