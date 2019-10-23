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Kına gecesinde damadına dehşeti yaşatan kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Düğün öncesi anlaşmazlık nedeniyle kaçan çift, kayınpederin ısrarı üzerine kına gecesi yapılacak umuduyla köye döndü. Ancak sinsice plan yapan kayınpeder, herkesin gözü önünde damadın boğazını kesti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:38
Kına gecesinde damadına dehşeti yaşatan kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Gaziantep’te Eser Efsane (32), ailesinden istediği Damla Efsane ile iki ay önce önce nişanlandı, kısa süre içinde de resmi nikah kıydı. İki aile arasında düğün hazırlıkları nedeniyle bir tartışma çıkınca Damla Efsane’nin babası Mehmet G., düğüne izin vermeyeceğini söyledi.

"Kına gecesi bizim evimizde yapılacak"

Kavga büyüyünce genç çift, Kahramanmaraş’a kaçtı. Bir süre sonra arabulucular devreye girdi. Mehmet G., “Tamam, düğüne izin vereceğim ama kına gecesi bizim evimizde yapılacak, kızım evden gelinlikle çıkacak.” dedi.

Oynarken boğazını kesti

Bu söz üzerine Gaziantep’e dönen Eser ve Damla Efsane, 20 Eylül’de baba evinin önündeki sokakta düzenlenen kına gecesine katıldı. Halayların çekildiği gecede Mehmet G. de damadıyla sık sık fotoğraf çektirdi.

Mehmet G., gecenin sonuna doğru kızıyla çiftetelli oynayan damadının arkasından yanaştı ve beline sakladığı bıçakla boğazını kesti.

Halay çekenlerin üzerine biber gazı sıktılar

Oğlu ve bir akrabası da oğlunun boğazının kesildiğini görüp müdahale etmeye çalışan anne Meryem Fidan’ı, dört yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Saldırganlar, halay çeken davetlilerin üzerine de biber gazı sıktı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet G., eşi Ayyuş G., oğlu Cafer G. ile Damla’nın dayısı Gökhan G. tutuklandı.

Mehmet G. ifadesinde “Damadımı herkese ibret olması için kına gecesinde öldürdüm. Onu öldürmekte kullandığım bıçağı da bir hafta öncesinden taşımaya başlamıştım.” dedi.

"Gözlerim kör olsaydı da görmeseydim."

Ölümden dönen anne Meryem Fidan, “Gözlerim kör olsaydı da oğlumun boğazının kesildiğini görmeseydim.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:38
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaziantep
  3. Eser Efsane
  4. kına gecesi
  5. kayınpeder
  6. Damla Efsane

YORUM YAZ

  • abdullah özsunarabdullah özsunar20 sa önce
    kanım dondu. söyleyecek bir söz yok. şoktayım. Allah şeytan şerrinden, nefsimizin şerrinden bizleri korusun.
  • Halil Halil 20 sa önce
    Böyle bir şerefsizlik olur mu? Bu olayda parmağı olan kim varsa cezası verilmeli. Yazık. Çok yazık. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir toplum olduk. Bozulduk. Bütün değerler alt üst. Allah sabır versin.
  • SeyitSeyit20 sa önce
    Şimdi millet dersmi aldı adi cehennemin dibine kadarbiletini kestin enayi pislikmi pekledin pislikmi yaptın.
  • ahmetahmet21 sa önce
    VAY KANI BOZUK KÖPEK, CANI SEN Mİ VERDİN Kİ ALMAYA KALKTIN. ŞEREFSİZ. SULH YAPIP SONRA GADRETMEK NEDİR? UĞURSUZ İT. SENDEN ZATEN KAYIN PEDER OLMAZMIŞ.
  • adanalıadanalı21 sa önce
    Yuuh senin gibi bir baba bozuntusuna Allah sen kahretsin inşaallah alçak.

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