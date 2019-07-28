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Kayınpeder kendisine silah çeken damadını bıçakladı

İzmir’in Bornova ilçesinde kayınpeder, kendisine silah çeken damadını bıçakladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 08:56
Kayınpeder kendisine silah çeken damadını bıçakladı

İzmir’in Bornova ilçesinde kayınpeder, kendisine silah çeken damadını bıçakladı.


Olay, gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi 4150 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kayınpeder M.E. ile damat H.H.Y. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Evde başlayan tartışma sokak içinde devam etti. Tartışmanın büyümesi ile H.H.Y., kayınpediri M.E.’ye silah çekti. M.E. mutfaktan aldığı bıçak ile damadını kasığından bıçakladı.


Damat kanlar içerisinde yere yığılırken tartışmayı gören mahalleli durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunan damadı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.


Öte yandan, tartışmada kullanıldığı iddia edilen suç aleti bıçak ve silah olay yerinden polislerce alınırken kaçan kayınpeder, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:56
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