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Kayınpeder eski damadını vurdu: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kayınpeder eski damadını silahla vurarak yaraladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:17
Kayınpeder eski damadını vurdu: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kayınpeder eski damadını silahla vurarak yaraladı.



Olay, Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayınpeder N.G., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz’i silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.


Eski damadını vuran N.G. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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