Kayınbiraderlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Nizip'te enişteleri tarafından silahla vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde enişteleri tarafından vurulan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Fatih Sultan Mahallesi’nde emekli polis memuru olduğu belirtilen Nuh C. ile kayınbiraderleri Ahmet (47) ve Ali Yorulmaz (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Nuh C, yanındaki silahla Ahmet ve Ali Yorulmaz'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Yorulmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Ali Yorulmaz'ın ise ameliyata alındığı belirtildi. Öte yandan olayın ardından kaçan Nuh C’nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

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