Kayınbiraderini silahla yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, evini terk eden eşiyle görüşmek için Rahmiye Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden Y.K ile eşi arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanındaki tabanca ile rastgele ateş açan Y.K, kayınbiraderi E.D'yi kalçasından yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Y.K'yı gözaltına aldı.





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