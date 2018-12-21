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Kayınbiraderine pusu kurup av tüfeğiyle öldürdü!

Elazığ’da yaşayan M.K. adlı bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü.

21 Aralık 2018 Cuma 22:22
Kayınbiraderine pusu kurup av tüfeğiyle öldürdü!

Olay, Elazığ merkeze bağlı Dallıca köyünce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M.K. araçla yoldan giden kayınbiraderi İbrahim Koçoğlu'na av tüfeğiyle ateş açtı.

Koçoğlu vurulurken, şüpheli enişte kaçtı. Köy sakinleri durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Koçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Koçoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:22
  1. Elazığ
  2. Dallıca

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