Kayın biraderlere kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde enişte, sokak ortasında kayınlarını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda iki kardeşten biri öldü, biri de ağır yaralandı.

İddiaya göre, Gaziantep’in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Aile sebeplerden çıktığı ileri sürülen tartışma sopalı, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahıslardan biri, belindeki silahı çıkararak, karşılaştığı Ahmet Yorulmaz (47) ile kardeşi Ali Yorulmaz (41) kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan kardeşlerden Ahmet Yorulmaz, yolda hayatını kaybederken Ali Yorulmaz ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı Ali Yorulmaz’ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavgada, kurşun isabet eden ve mahallede park halinde bulunan bir aracın da zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan olayın ardından silahlı şahsın kaçarak gözden kaybolduğu öğrenildi. Olayın failini yakalamak için çalışma başlatan polis, kaçan şahsın iki kardeşin eniştesi olduğunu belirledi. Şahısları yakalama çalışması sürüyor.