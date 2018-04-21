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Kayıklar alabora oldu: 5 ölü

Çin'in güneyinde ejderha kayıklarının alabora olması sonucu 5 kişi öldü

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:31
Kayıklar alabora oldu: 5 ölü

Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının alabora olması sonucu 5 kişi öldü.

Resmi yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Guilin kentinde Taohua Nehri'nde Duanvu Festivali çerçevesinde düzenlenen yarış için prova yapan 2 ejderha kayığı alabora oldu.

Nedeni henüz bilinmeyen kaza sırasında 60 kişinin nehre düştüğü, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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