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Kayıkla göle açılan kişiyi arama çalışmaları

Samsun'da kayıkla Derbent Baraj Gölü'ne açılan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

16 Aralık 2018 Pazar 20:11
Kayıkla göle açılan kişiyi arama çalışmaları

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla göle açıldıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde balık avlamak amacıyla Derbent Baraj Gölü'ne açılan Onur Özcan'ın (52) kayığının boş görülmesi üzerine başlatılan arama çalışması bugün de devam etti.

Özcan'ın bulunması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sahil Güvenlik ekipleri gölde, AFAD ekipleri ise karada arama yaptı.

Özcan'a dair bir bulguya ulaşılamazken, çalışmalara hava karardığı için ara verildi.

Kayıp kişiyi arama çalışmalarına, yarın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:11
  1. Bafra
  2. balıkçı
  3. kayık
  4. kayıp arama
  5. onur özcan

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