0553 313 94 23

Kayıkçı'nın cesedinin yerini kahinler arıyor!

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın cesedinin yeri hala bulunamadı.

26 Ekim 2018 Cuma 08:42
Kayıkçı'nın cesedinin yerini kahinler arıyor!

WASHİNGTON Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinin ardından cesedi halen bulunamadı. Konsolosluk bahçesindeki kuyudan alınan su numunesinde DNA örneğine rastlanılmazken, Konsolosluktaki araçların Türk polisi arama yapmadan önce oto kuaföründe detaylı temizlik yaptırıldı. 

KÂHİNLER RÜYALARINDA GÖRÜYOR!... Cemal Kayıkçı'nın cesedinin bulunamaması üzerine yurtdışında ‘kâhin’ olarak bilinen kişiler de devreye girdi. Kahinlerin İnterpol aracılığıyla, İstanbul Emniyeti’ne yurtiçinde bulunan bazı kişilerin de cesedin yerini rüyalarında gördüklerini söyleyerek ihbarda bulunduğu belirtildi. Sultangazi’deki otoparkta bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in bagajından çıkan elbiselerin de otomobili bırakan konsolosluk görevlisi Muhammed Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

KUYUDAN ALINAN SUDA DNA ÇIKMADI... Suudi Başkonsolosun rezidansındaki aramada bahçedeki kuyunun suyu da boşaltılmak istendi. Ancak Suudi yetkililer, suyu boşaltmak için gelen itfaiyecilerin isimleri aramaya katılacaklar listesinde yer almadığı için rezidansa sokmadı. Bunun üzerine önceki akşam kuyuda kamerayla inceleme yapıldı ve sudan örnekler alındı. Yapılan kriminal incelemede, suda herhangi bir DNA örneğine rastlanmadı.

OTO KUAFÖRDE DETAYLI TEMİZLİK... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bir detay da ortaya çıktı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yetkililerinin araçlarda yapılacak aramalar öncesinde, araçların tümünü oto kuaföre götürdüğü ve detaylı temizlik yaptırdığı anlaşıldı. Temizlik yapılan araçlar arasında, Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu gün başkonsolosluk binasından rezidansa giden ve 3 gün boyunca garajdan çıkartılmayan 34 CC 1685 plakalı Mercedes Vito minibüs de bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 08:42
  1. kahin
  2. İstanbul
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı ne zaman?
    1. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü..
    2. Suudi konsolosluğunda hareketli..
    3. Yerel seçimlerde adaylık için..
    4. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    5. Bakan Akar: 14 bin 694 terörist..
    6. AK Parti belediye başkan adayında..
    7. CHP'li belediyeden büyük skandal
    8. Türkiye'den bir hamle daha! 262 milyon..
    9. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    10. Haramidere- TEM bağlantı yolunda feci..
    11. Başkentte balıkçılara şafak denetimi
    12. Emeklilerin kredi borçları siliniyor mu?
    13. Meteoroloji verileri güncelledi!..
    14. İskender Pala'ya Beştepe'de yeni görev
    15. Ülke şokta... Önüne gelen çocuğa..
    16. Kayıkçı'nın cesedinin yerini kahinler..
    17. Selman'a Rusya'dan dev destek
    18. Akşener'in seçim planını değiştirdi!
    19. Ricardo Quaresma hezimet sonrası isyan..
    20. Bu kez tarih verildi... Müjde gibi..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!