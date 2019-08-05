Kayı Boyu Derneği’nin Birlik ve Beraberlik Gecesine yoğun ilgi

Eskişehir Kayı Boyu Derneği, Odunpazarı Meydanında yer alan dernek binasının önünde Birlik ve Beraberlik Gecesi düzenledi.

Akşam saatlerinde başlayan milli kültür temalı geceye vatandaşlar yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Etkinlik, program kapsamında düzenlenen çeşitli gösterilerle renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar program başlamadan önce börk ve deri zırhlarıyla dikkat çeken Kayı Boyu askerleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. Kayı Boyu Derneği Eskişehir Uç Beyi Zeki Uz’un açılış konuşmasıyla başlayan program, şiir dinletisiyle devam etti. Osmanlı Devleti’nin son padişahlarından olan Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın sahnede canlandırılmasıyla süren etkinlikte, İkinci Abdülhamid’i canlandıran oyuncunun performansı etkinliğe ilgi gösteren halk tarafından büyük alkış aldı. Gençlerin Kaşık Oyunu ve Kılıç Kalkan Oyunu performansları etkinliğe rağbet gösteren halkın beğenisini toplarken, ilerleyen saatlerde ödül töreni ile programa devam edildi.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanı Şaban Bozbağ, MİYAD Başkanı Cemalettin Ürgüp, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavit Aydın gibi isimlerin de katıldığı ve ödüllendirildiği törende, etkinliğe katılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonu milli yüzücü Sümeyye Boyacı’ya da ödülü takdim edildi. Törende ödüllendirilen davetli temsilciler yaptıkları konuşmada geceye ev sahipliği yapan Kayı Boyu Derneği yönetimine teşekkür etti.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan kültürel faaliyet, gece saatlerinde sona erdi.