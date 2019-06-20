0553 313 94 23

Kaygan yolda kontrolden çıkan tır, köprüden aşağı uçtu

Mersin’in Tarsus ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı uçtu.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
Kaygan yolda kontrolden çıkan tır, köprüden aşağı uçtu

Mersin’in Tarsus ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı uçtu. 6 kişinin yaralandığı kaza anı, saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolunun Karakütür mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan dolayı meydana gelen kazada, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada hızını alamayan bir tır sürücüsü önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve tır viyadükten aşağı düştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tırda buluna 2 kişi ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da şiddetli yağış
    1. Amasya'da şiddetli yağış
    2. TOKİ konutları hangi illerde 2019 |..
    3. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı!..
    4. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    5. Neçirvan Barzani IKBY Başkanı..
    6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    7. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    8. Araklı’daki selde hayatını kaybedenler..
    9. F klavye kursu tamamlandı
    10. İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560..
    11. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    12. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    13. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    14. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    15. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    16. Yemenli askerler, BAE destekli..
    17. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    18. Marmaris yangını 3 hektarda kontrol..
    19. Trabzon’un Yomra-Özdil karayolu..
    20. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    21. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    22. Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı
    23. Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
    24. Irak’ın yumurta almayı durdurması..
    25. Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman..
    26. Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü..
    27. "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim..
    28. 2019 üniversite kontenjanları devlet..
    29. Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya..
    30. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"