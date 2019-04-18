Kaygan yolda devrilen kamyonet ters döndü Hatay’da, yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda bir kamyonet devrildi.

Hatay’da, yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda bir kamyonet devrildi. Takla atarak ters dönen araçtaki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı-Antakya karayolu, Sungur mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan Vahit Bettaş yönetimindeki 31 ABM 884 plakalı kamyonet, devrilerek takla atıp ters döndü. Araçta bulunan Hüseyin Skef yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Hüseyin Skef, ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, yoldan geçerken kazayı gören Yayladağı Belediyesi Başkanı Mustafa Sayın da olay yerinde incelemede bulundu.

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