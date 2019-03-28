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Kaybolduğu sanılan çocuk kanepenin altında uyurken bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaybolduğu iddiasıyla her yerde aranan 5 yaşındaki kız çocuğu, evinde kanepenin altında uyurken bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 12:38
Kaybolduğu sanılan çocuk kanepenin altında uyurken bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaybolduğu iddiasıyla her yerde aranan 5 yaşındaki kız çocuğu, evinde kanepenin altında uyurken bulundu.


Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak’ta 5 yaşındaki Y.S. isimli kızını evde göremeyen annesi, belediye ve polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da küçük kızı her yerde aramaya çıktı. 3 saatlik arama çalışmasının ardından Y.S. annesi tarafından kanepenin altında uyurken bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:38
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