0553 313 94 23

Kaybolan Rus kadın turiste, Türk işi yardım

Antalya’nın Demre ilçesine kafile ile ziyarete gelen Rus turist, kilise ziyaret sonrası kayboldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
Kaybolan Rus kadın turiste, Türk işi yardım

Antalya’nın Demre ilçesine kafile ile ziyarete gelen Rus turist, kilise ziyaret sonrası kayboldu. Kaybolduğunu anlatıp yardım isteyen Rus kadın turist ile bölge esnafı arasındaki diyaloglar gülümsetti. Güçlükle kadınla anlaşabilen esnaf, otomobiline aldığı turisti otobüsüne ulaştırdı.


Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Noel Baba Kilisesi, (Aziz (St.) Nikolas Anıt Müzesi) ve Myra Antik Kenti ziyaretleri için Demre ilçesine gelen Rus kafileden ayrılan bir turist, bir süre sonra kayboldu. Kiliseden 1,5 kilometre uzaklıkta esnaflara kaybolduğunu anlatmaya çalışan ve Türkçe bilmeyen turist ile yabancı dil bilmeyen esnaf arasındaki esprili diyaloglar sosyal medya kanallarına yüklenince beğeni ve paylaşımlar ile fenomen oldu.


Demre ilçesinde hırdavat malzemeleri ticareti yapan Yalçın Parmaksız ve arkadaşı Fatih Temel sohbet ederken iş yerine gelen Rus turist, kaybolduğunu anlatmaya çalıştığını yabancı dil bilmedikleri halde Türk misafirperverliğini gösterdiklerini belirtti.


Fatih Temel, “Arkadaşımla iş yerinde vakit geçirirken, kapıda birdenturist belirdi. Yolunu kaybetmiş, Noel Baba Kilisesi’ni ziyaret sonrası otobüs ararken buralara kadar gelmiş. Biraz zor oldu ama derdini anladık, aracımıza aldık. Otobüsünü bulmak için Noel Baba Kilisesi’ne götürdük. Orada otobüsünü bulmak için epey uğraştık, hatta tur hosteslerinden azar bile işittik. ‘Bu kadının sizde ne işi var’ diye. Sonra eşiyle buluşturduk yolcu ettik" dedi.


İş yeri sahibi Yalçın Parmaksız ise "Demre ilçesinde esnafım, yolunu kaybetmiş bir turist dükkanımıza geldi. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Turizm otelcilik mezunuyum, yabancı dil bilmem gerekirken, bunun eksikliğini bir kez daha hissetmiş oldum, ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık.Keyifli bir şekilde otobüsüne ulaştırdık. Bir kez daha böyle bir şeyle karşılaşsak yine yardımcı oluruz.”diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da iki terörist teslim oldu
    1. Van'da iki terörist teslim oldu
    2. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    3. Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara..
    4. Başkale’de örgütten kaçan 2 terörist..
    5. İşaret dili kursiyerlerine..
    6. Nilüfer’de transfer bitmiyor
    7. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    8. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    9. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    10. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    11. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    12. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    13. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    14. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    15. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    16. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    17. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    18. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    19. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    20. Bitlis'te terör operasyonu
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?