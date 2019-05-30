Kaybolan oğlunun kıyafetlerini giyip sokak sokak onu arıyor

Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 10 gündür haber alınamıyor. Eyyüphan’ın son olarak bir lokantadaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, Adana’dan Antalya’ya oğlunu bulmak için gelen baba İsmet Yıldız, gözyaşları içerisinde onun bulunmasını istedi.

Adana’da yaşayanİhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyükleri 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı.En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 mayısta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.

Kıyafetlerini giyip sokak sokak arıyor

Oğlunun kaldığı evdeki kıyafetlerini giyerek sokak sokak gezen baba Yıldız, çevredeki vatandaşlara da onun resmini gösterip izine rastlamaya çalışıyor. Son olarak bir restoranda güvenlik kameralarına yansıyan Eyyüphan Yıldız’ın, hesap ödedikten sonra bir müddet sandalyede oturduğu görülüyor.

“Öldüm ben oğlum”

Son derece üzgün olduğunu belirten baba İhsan Yıldız, 10 gündür oğlunu aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını dile getirdi. En son 18 Mayıs Cumartesi günü telefonla görüştüklerini aktaran Yıldız, “Gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Ben oğlumu bulmak istiyorum. Bana yardımcı olun. En son cumartesi günü telefonda görüştüm. Bir daha haber alamadım. Evine geldim evde yok, okuluna gittim bilen yok. Gören kişi olursa lütfen beni arasın. En son ayın 19’unda kamerada gördüm. Herkes tanıyor. Oğlum beni eğer duyuyorsan bir şekilde ulaş bana. Öldüm ben oğlum, annen de mahvoldu. Oğlunun kıyafetlerini giydim, belki görür diye. İç işleri bakanlığına kadar ricam, lütfen oğlumu bulun. Benim oğlum kötü birisi değil, sigara bile içmez.Hiçbir kötü alışkanlığı yok, zehir gibi bir çocuktu” ifadelerinikullandı.

Ormanlık alandan kardeşine fotoğraf atmış

Eyyüphan’ın en son küçük kardeşine ormanlık alandan fotoğraf attığını da sözlerine ekleyen baba Yıldız, “Küçük kardeşine resim atmış. Neredesin sorunca, o da ormanlık bir yerde geziyorum demiş. Telefonuna da ulaşamıyoruz. Öldüm, bittim, tükendim. Antalya kazan, ben kepçe arıyorum ama yok. Görüp de söyleyemeyen birisi varsa ayıp ediyorlar. Bir ipucu versinler bana yeter. Oğlum kayboldu, ben de kendimi kaybedeceğim” diyerek gözyaşı döktü.