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Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde koyun otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:23
Kaybolan koyun sürüsünü jandarma buldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde koyun otlatan çobanın uyuması üzerine kaybolan koyunlar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Olay, Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi’ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre, koyunları otlatan sürü çobanı M.K., 98 adet koyunu otlattığı sırada uykuya daldı. Bir süre sonra uyandığında koyun sürüsünü göremeyen M.K., koyunları çevrede aradı ancak bulamadı. M.K. bunun üzerine durumu Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Çakmak Karakolu ekiplerine bildirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri 5 saatlik çalışma sonunda kayıp olan 98 koyunu kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu. Jandarma tarafından bulunan koyunlar hayvan sahibi N.K.’ya teslim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:23
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