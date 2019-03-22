Kaybolan köpeğini bulana yemek ısmarlayacak Sakarya’da 3 gün önce kaybolan ‘Efe’ isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

Sakarya’da 3 gün önce kaybolan ‘Efe’ isimli golden cinsi köpeği bulana sahibi tarafından yemek ısmarlanacak.

Adapazarı ilçesi Orta Mahallesi Çeşme meydan caddesinden3 gün önce kaybolan köpeğini tüm aramalarına rağmen bulamayan köpeğin sahibi Gözde Erman, köpeği Efe’yibulanaAdapazarı’nda bir lokantada yemek ısmarlayacak. Köpeğinin daha öncede bir kezkaybolduğunu söyleyen Gözde Erman, “Sabah uyandığımda evimin önünde kulubesinde bağlı olan köpeğimin olmadığını fark ettim, Her yere baktık ama bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Paniğe kapılıp buradan uzaklaşmış olabilir. Görenlerin arayıp haber vermesini istiyoruz.0543 933 64 91 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Bulana istediği lokantada yemek ısmarlıyacağım’’ dedi.

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