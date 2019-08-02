0553 313 94 23

Kaybolan engelli vatandaşı iz köpeği buldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kayıplara karışan zihin engelli adam, İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen iz takip köpeği Roka tarafından akşam saatlerinde meşe ağaçlarının arasında bitkin vaziyette bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Kaybolan engelli vatandaşı iz köpeği buldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kayıplara karışan zihin engelli adam, İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen iz takip köpeği Roka tarafından akşam saatlerinde meşe ağaçlarının arasında bitkin vaziyette bulundu. Şahıs, hastaneye kaldırıldı.


Dün saat 13:30 sıralarında Ezine ilçesinin Çetmi köyünde ikamet eden E.Ö, karakola müracaatta bulunarak, zihin engelli ve şeker hastası olan kardeşi S.B.’nin 31 Temmuz günü saat 23:00 sıralarında ’Dışarı gidiyorum’ diyerek evden ayrıldığını, ancak bir daha dönmediğini söyledi. E.Ö, kardeşini her aradığını, fakat bulamadığını bildirdi.


Ezine Jandarma Komutanlığından görevlendirilen 3 asayiş timi, 1 trafik timi ve 1 motosikletli asayiş timi ile Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından gönderilen iz takip köpeği Roka, aynı gün arama faaliyetlerine başladı. Saat 20:00 sıralarında aranan şahıs arazide, meşelerin arasında yatmış, bitkin vaziyette bulundu. S.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor
    1. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    2. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    3. Ordu’da turizm canlandı
    4. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    5. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    6. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    7. Çankaya’da yaz temizliği
    8. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    9. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    10. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    11. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    12. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    13. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    14. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    15. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    16. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    17. AB'de perakende satışlar yükseldi
    18. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    19. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    20. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    21. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    22. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    23. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    24. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    25. Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni..
    26. Fabrika içinde 4 metre yükseklikten..
    27. Şişmanlık beyni yaşlandırıyor
    28. "ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma..
    29. İşte etkisiz hale getirilen üst düzey..
    30. TİM Başkanı Gülle: “Cumhuriyet..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin