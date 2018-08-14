Kaybolan down sendromlu Suriyeli ailesini arıyor!
Adının Talip olduğu öğrenilen ve kaybolduğu belirlenen Suriyeli down sendromlu bir kişi polis ekipleri tarafından bulunarak ailesini bulmak üzere Haliç polis merkezine götürüldü.14 Ağustos 2018 Salı 11:11
Down sendromlu olduğu belirlenen Talip isimli Suriyeli bir kişi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Yaklaşık 3-4 gündür İstanbul Hasköy'de bulunan Haliç Polis merkezinde misafir edilen kişinin ailesinin bulunması için polis ekipler çalışmalarına devam ediyor.
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