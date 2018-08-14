Kaybolan down sendromlu Suriyeli ailesini arıyor!

Down sendromlu olduğu belirlenen Talip isimli Suriyeli bir kişi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Yaklaşık 3-4 gündür İstanbul Hasköy'de bulunan Haliç Polis merkezinde misafir edilen kişinin ailesinin bulunması için polis ekipler çalışmalarına devam ediyor.