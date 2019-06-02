Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu Malatya’da bir çiftçiye ait kaybolan 9 adet büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Malatya’da bir çiftçiye ait kaybolan 9 adet büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Battalgazi ilçesi Üzümlü Mahallesinde Bayram Toksöz’e ait 9 adet büyükbaş hayvan, otlatılmak için bırakıldığı arazide kaybolunca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ile gece yarısı kaybolan hayvanları bölgeye 9 kilometre uzaklıkta buldu. Hayvanlarına kavuşan çiftçi jandarmaya teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.