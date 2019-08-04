Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu Trabzon’un Maçka ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu.

Maçka ilçesindeki Oğulağaç Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası E.V.’den (75) bir süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadını bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye gönderildi. Bölgede bir çalışma başlatan ekipler yaşlı kadını buldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.