Kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı AKUT ekibi buldu
Antalya’nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş-Kalkan ekibi tarafından bulundu.21 Şubat 2019 Perşembe 14:20
Antalya’nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş-Kalkan ekibi tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kaş’ın Gömbe Yaylası Barak Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası Ahmet Kösekaya’dan (85) haber alamayan yakınları, durumu AKUT Kaş-Kalkan birimine bildirdi. Bölgeye intikal eden AKUT ekibi, olumsuz hava şartları nedeniyle acil arama faaliyetine başladı.
4 kişilik AKUT ekibi, Ahmet Kösekaya’yı jandarma ve köylülerle yaptığı arama sonucunda mahallenin dışında bir ağacın altında buldu.
Kösekaya, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
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