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Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan hem havadan aranıyor

Eskişehir’de, dün sabah evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hamdi Koçak için arama çalışmaları başlatıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:33
Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan hem havadan aranıyor

Eskişehir’de, dün sabah evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hamdi Koçak için arama çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu bölgede sabah saatlerinden itibaren hem karadan hem de havadan arama yapıldı.


Eskişehir’e, yaklaşık 3 ay önce kızının evine gelen yüzde 50 engelli ve Alzheimer hastası Hamdi Koçak (72), dün sabah saat 9.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi Bülbüllü Sokakta bulunan ikametinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan aile yakınları durumu Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsın en son görüldüğü bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Ardından büro amirliği ekipleri organizasyonunda bölgeye, Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri çağrıldı.



’Karadan ve havadan bölge tarandı’


Alzheimer hastası Koçak’ın Gençlik Bulvarı üzerinden Kent Ormanı istikametine gidebileceğini tespit eden arama kurtarma ekipleri beş kişilik timlere ayrılarak arazide arama çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra Cross Motor sürücüleri de orman içerisinden arama faaliyetlerine katıldı. Ayrıca jandarma ekiplerinin de destek verdiği aramada, polis ekipleri de drone uçurarak alanın havadan taramasını gerçekleştirdi. Saatlerce bölgede tarama yapan ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.



“Acıksa da ben acıktım, susadım veya kayboldum diyebilecek birisi değil”


Ayrıca kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelen kayıp şahıs Hamdi Koçak’ın aile yakınları da umutla gelecek iyi bir haber bekledi. Burada Koçak’ın bir aile yakını, “Büyükdere Mahallesi Bülbüllü Sokakta Sücaattin Veli Parkın karşısında oturan amcam Hamdi Koçak, 20 Şubat saat 9.20 geceden beri kayıptır. Görenlerin insaniyet namına haber vermelerini rica ediyoruz. Kendisi biraz rahatsız. Evden saat 9.20’de evin karşısındaki parka her gün gidiyordu. Oraya gidince oturuyordu. Kızı gelinimiz oluyor, evden bakıyor babasına göremeyince parka, ara sokaklara bakıyor. Ama normalde de oralarda gezen bir insandı. Yeni taşındılar bu mahalleye fazla da tanımıyorlar. Yani bu yola geliyormuş görenler var. Daha sonra arama kurtarma ekipleri geldi. Ama burada olsaydı çıkardı. Büyük olasılıkla çarşı içerisine gitti. Kendisi biraz rahatsız. Kendisine bir şey sorulmadan yani acıksa da ben acıktım, susadım veya kayboldum diyebilecek birisi değil. Üzerinde kimliği var. Ayrıca üstünde koyu renkli bir kaban var, beyaz saçlı, sakalları var. Büyük olasılıkla çarşı bölgesinde. Çarşıda da olsa kimse dikkat etmez yürüyen birisi, kimseden de bir şey istemez evden parka gezmeye diye çıktığı için üzerinde para yok. Ama acıktığında da birisinde bir şey isteyebilecek bir insan değil” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:33
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