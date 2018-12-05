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"Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu" paylaşımlarıyla ilgili açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan paylaşılan "Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
"Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu" paylaşımlarıyla ilgili açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığını, algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' başlığı altında Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğrafları da kullanmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı, tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatıldığı hususu kamuoyunun bilgilerine duyurulur" denildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
  1. Şanlıurfa
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu

YORUM YAZ

  • sukrusukru42 dk önce
    Günaydın diyorum günaydın.Alçaklığı yapanın yanına kâr kalıyor.Gezi olaylarında yapılan manüpilasyonlardan ceza alan bir kişi varmı.Oysa bir sürü namussuz yalan paylaşım yapılmıştı.
Bugünkü Akit

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