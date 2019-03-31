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Kaybolan 10 yaşındaki Ömer’in cansız bedenine ulaşıldı

Mardin’in Derik ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki Ömer Azak’ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında derede boğulmuş şekilde cansız bedenine ulaşıldı.

31 Mart 2019 Pazar 12:49
Kaybolan 10 yaşındaki Ömer’in cansız bedenine ulaşıldı

Mardin’in Derik ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki Ömer Azak’ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında derede boğulmuş şekilde cansız bedenine ulaşıldı.


Derik ilçesi Dumanlı Mahallesinde oturan Ömer Azak, dün öğle sıralarında evden oynamak için dışarı çıktı. Azak, eve dönmeyince aile mahallede arama çalışması yaptı ancak, çocuk bulunamadı. Bunun üzerine aile saat 16.00’da durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ilçede arama çalışması yaparken, belediye hoparlöründen çocuğun eşkalı verilerek kayıp olduğu anons edildi. Arama çalışmaları sırasında jandarma ekiplerine Mardin AFAD ekipleri de destek verdi. İlçede en son Dumanlı Mahallesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan çocuğun, dereye düşme ihtimali üzerine de o bölgede arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda Derik Böğrek köyü 6’ıncı kilometresinde Ömer Azak’ın derede boğulmuş vaziyette cansız bedeni bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:49
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