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Kaybettiği parasını 12 yıl sonra bulunca bakın nereye koştu

Bursa'da yaşayan bir iş adamı, 2006 yılında çekmecede unuttuğu 20 bin YTL'yi 12 yıl sonra bulmanın buruk sevincini yaşadı. Parayı çekmecedeki dosyaların altında bulan iş adamının eşi, tedavülden kalkan 100 YTL'lik banknotları değiştirmek için Merkez Bankasına gitti.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:25
Kaybettiği parasını 12 yıl sonra bulunca bakın nereye koştu

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı, 2006 yılında ticari faaliyetinden ötürü kazandığı 100 YTL'lik banknotlardan oluşan 20 bin lirayı masasının çekmecesine koydu. İşlere dalan iş adamı, bir projeye dair dosyayı da paranın üzerine koydu. Mesai sonrası 20 bin lirayı arayan iş adamı, büyük şok yaşadı. Tüm aramalarına rağmen parayı bulamayan iş adamı ümidini kesti. Kocasının dalgınlığından şikayet eden iş adamının eşi ise aradan yıllar geçmesine rağmen kayıp paranın peşini hiç bırakmadı. Geçtiğimiz  günlerde kocasının şirket merkezine giden kadın, çekmecedeki dosyaları kaldırınca 20 bin YTL'yi buldu. Buruk bir sevinç yaşayan kadın, kocasına tepki gösterdi.

"ZARARIMIZ 100 BİN TL"

Tedavülden kalkan parayı bulmanın şaşkınlığını yaşayan kadın, tedavülden kalkan 100 YTL'lik banknotları Merkez Bankası'ndan değiştirdi. İHA muhabirine yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Halen yaşadıklarımıza inanamıyorum. Günlerce o parayı aradı, bulamadı. Yine ben buldum. Ama parayı kaybettiğimizdeki altın kuruna baktım. Altına çevirmiş olsaydık bugün 120 bin TL ediyordu. Ama parayı 20 bin TL ile değiştirdim. 'Bir daha yaparsan kafana odunla vururum' dedim."

Öte yandan Merkez Bankası yetkilileri, 1 Ocak 2010'da tedavülden kalkan YTL banknotlarının 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası gişelerinden değiştirileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:25
  1. Bursa
  2. Merkez Bankası
  3. kayıp para

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