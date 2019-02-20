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Kaybettiği kedisi yüzünden psikolojisi bozuldu

Eskişehir’de yaşayan 41 yaşındaki Yasemin Aslan, 3 hafta önce kaybolan kedisi Prenses’i hava durumuna aldırmadan her gün sokak sokak gezerek ararken, psikolojik olarak da zor zamanlar geçiriyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:29
Kaybettiği kedisi yüzünden psikolojisi bozuldu

Eskişehir’de yaşayan 41 yaşındaki Yasemin Aslan, 3 hafta önce kaybolan kedisi Prenses’i hava durumuna aldırmadan her gün sokak sokak gezerek ararken, psikolojik olarak da zor zamanlar geçiriyor.


Yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu kedisini veterinere götürdüğü esnada taşıma kabının açılmasıyla kaybeden Aslan, patili dostunu bulmak için gecesini gündüzüne katıyor. Prenses ismini verdiği kedisini bulmak için sokak sokak gezen Aslan, bastırdığı kayıp ilanlarını da gördüğü her noktaya bırakıyor. 41 yaşındaki çaresiz kadın soğuk kış aylarında kar kış demeden mücadelesine devam ederken psikolojik olarak da zor zamanlardan geçiyor. Kedisi için doğum günü partisi düzenleyen ve pasta bile kesen Aslan, üzüntüden saçlarının döküldüğünü ve sosyal hayatının kalmadığını ifade etti. Çoğu zaman duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğulan Yasemin Aslan’ın tek isteği ise kedisi Prenses’in sağ salim evine dönmesi.



“Aileden biri gibi olmuştu”


Yaklaşık 3 haftadır kayıp olan kedisinin aileden biri gibi olduğunu söyleyen ve bu yüzden büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Yasemin Aslan, görenlerin ve benzetenlerin duyarlı davranmasını istedi. Aslan, “Veterinere götürürken taşıma kabının kapağını iyi kapatmadığımızdan dolayı kapağı açıldı. Hava Hastanesinin yan tarafında yürürken birden atlayıp kaçtı. Korktu biraz. Sonra hastanenin çitlerinden bahçeye atladı. Kedim kaybolalı 3 hafta oldu ve 3 haftadır burada arıyoruz. Büyük ihtimal Kırmızıtoprak mahallesi tarafına gitmiş olabilir. Sol tarafında kıl dökülmesi vardı. Ben gibi duruyordu. Buradan tanıyabilirler. Beyaz tüyleri yoğunluktaydı. Görenlerin ya da benzeten herkesin duyarlı davranacağını umut ediyorum. İnşallah geri dönüşler olumlu olur. Neredeyse 1 senedir bizimle birlikteydi. Aileden biri gibi olmuştu. Üzgünüz yani en kısa zamanda bulmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Üzüntüden dolayı saçlarım döküldü”


Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Yasemin Aslan, üzüntüden saçlarının döküldüğünü, günlerini kedisine adadığı için sosyal hayatının bile kalmadığını ifade etti. “Her telefon çaldığında yüreğim ağzıma geliyor” diyen Aslan, “3 haftadır geziyorum. Bulana kadar da gezeceğim. Üzüntüden dolayı saçlarım döküldü. Saçkıran oldum. Çünkü o da aileden biriydi. Biz onu öyle kabul ettik. Çok alıştık 1 senedir. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum. Çalışamıyorum ve sosyal hayatım yok. Günlerimi kedime adadım. 3 haftadır onu arıyorum. Sokaklarda yağmur yağıyor, kar yağıyor soğuk oluyor ama ben yine de çıkıp aramayı tercih ediyorum. Belki bulurum diye. Bazıları başka bir kedi al diyorlar. ’Sana kuş verelim, köpek verelim’ diyenler var. Ama o, onun yerini tutmuyor. Biz ona alıştık. Ben onu kızım gibi seviyordum. Kendi evladım gibi görüyordum. Ben kendi kedimi bulmak istiyorum. Her telefon çaldığında acaba bulundu mu diye bir ümit oluyor içimde. Sizin kedinize benziyor dedikleri zaman yüreğim ağzıma geliyor. Çok heyecanlanıyorum.Belki de bulacağım diye bir ümit geliyor içime. Sonrasında onun olmadığını anlayınca üzülüyorum. Tekrardan aramaya devam ediyorum. Bunlar beni yıldırmıyor. Aramaya da devam edeceğim. Ne zamana ya da nereye kadar bilmiyorum ama ben umudumu kaybetmiyorum. Umudumu kaybetmediğim sürece de bırakmayacağım. Aramaya devam edeceğim“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:29
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