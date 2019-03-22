Kaybettiği eşinin ehramını Şehir Müzesi’ne bağışladı

Bozüyük ilçesinde yaşayan Ömer Temur, kaybettiği eşinin çeyizinden kalma, eski dönemlerde sokak giysisi olarak kullanılan asırlık ehramı ve ahşaptan kendi yaptığı abdest alma ibriği Şehir Müzesi’ne bağışladı.

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi bünyesinde sergilediği eserler ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Devam eden bağışlarla da her geçen gün zenginleşen müze ziyaretçilerine bir kültür mozaiği sunuyor.Evindeki eski dönemlerde kullanılan eşyaları Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’nde değerlendirmek isteyen Ömer Temur, kaybettiği eşi Meryem Temur’un çeyizinden kalma eski dönemlerde sokak giysisi olarak kullanılan asırlık ehramı ve ahşaptan kendi yaptığı abdest alma ibriğini müzeye bağışladı. Ehramın nasıl kullanıldığı ve kendi eliyle oyarak yaptığı ibriği nasıl yaptığı konusunda da bilgi veren Temur, bu tarz eski dönemlerde kullanılan eşyaların evlerde bir değerinin olmadığını, ama bu objelerin müzede sergilendiği takdirde çok daha kıymetli olacağını ve çok daha fazla insan tarafında görüleceğini söyledi.

Müze çalışanları da Temur’a bağışı ve verdiği bilgiler nedeni ile teşekkür ederek kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması konusunda bu bağışların önemli olduğunu vurguladılar.