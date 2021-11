'Kaybedilenleri geri almadan kazanamayız'

Eskiden bu yana birçok şeyi kaybettik öyle ki kaybettiklerimizin özlemiyle “nerde o eskiler…” diye başlayan cümleleri çok kurar olduk. Modern çağda kazanıyor gibi görünsek de aslında kazanarak kaybediyoruz. Teknolojiyle övündüğümüz kadar ahlakımızla övünebiliyor muyuz? Veya ne kadar kazandığımızın hesabını yaparken ahrete neler biriktirdiğimizin de hesabını yapıyor muyuz? Dahası şehirleri imar ettiğimiz gibi gönülleri de ihya edebiliyor muyuz? Diyorum ya kazana kazana kaybediyoruz. Teknolojide altın çağı yaşarken manevi hayatlarımızda taş devrine kadar geriledik. Nasıl olur da bir yerde kazanırken diğer yerde kaybediyoruz hâlbuki ecdadımız Osmanlıda durum böyle değildi. Ecdadımız hem şehirleri hem de gönülleri imar ederken, faziletli bir toplum inşa ederken devrinin en güçlü ordusuna ve ekonomisine sahipti. Ancak günümüz için de aynısını söylemek mümkün değil.

Bakın bu durumu Yahya Kemal neye bağlıyor; “Eski Türklerin bir dini hayatları vardı, dini hayatları olduğu için de çok şeyleri vardı. Yeni Türklerin de dini hayatları olduğunda çok şeyleri olacak.” Türk toplumu olarak birtakım kuru gürültü modernleşme hülyasıyla dini hayatlarımızı kaybettik daha doğrusu kaybettirildi. Dini hayat deyip geçmemek gerekli basit bir kelime gibi dursa da bu kayıp diğer kayıplarımızın başını çekmiştir. Dini hayattan kastımız toplumun maneviyat ve ahlak seviyesidir. Hatta Türkü Türk yapan güç İslam’dadır diyebiliriz. Bizler ne zaman içtimai hayattan İslam’ı uzaklaştırdık işte o zaman toplum olarak yıkıma doğru sürüklendik. İlk başlarda bu sürükleniş hissedilmedi ancak günümüz toplumunun sorunları bu uzaklaşmanın neticesidir. Toplum olarak Osmanlının son dönemlerine tekabül eden bir savruluş içerisindeyiz, bu savrulmayı sonlandırıp, modern çağda ayaklarımızı sağlam basmamız gerekir. Zira modern dünyaya ayak uydurmanın yolu toplumun savruluşunu durdurmaktan ve yaşanan sorunların temel nedenlerini ortadan kaldırmaktan geçer. Toplumu huzura erdirmeden devleti istenen düzeye çıkaramayız.



Çorap söküğü misalini bilirsiniz işte bu toplum çorap söküğü gibi kayıplar verdi. İlk kaybını batı sevdasıyla ve modernleşmek adı altında dinden uzaklaştı ve dinle her türlü unsurun bağını koparmaya başladı, ilk devlet işlerini ayırdı ardından toplumsal hayattaki dini unsurları “modernleşme” bahanesiyle yok etmeye çalıştılar ancak kimsenin güneşi silmeye gücü olmadığı gibi bu toplumdan da İslam’ı silmeye güçleri olmadı…



Neticede dinden uzaklaşmakla toplum olarak her alanda fire vermeye başladık. Şu an ciddi bir ahlak kaybından söz ediyorsak bunun sebebi önceliklerimizin değişmesi olmuştur. Eskiden Allah rızasını öncelik edinen bizler ahirette hesabını veremeyeceğimiz her şeyden kaçınırken şu an bu önceliklerin yerini dünya işleri ve hırs aldı. Allah birdir ve tektir önüne hiçbir şey geçemez, kul olarak önceliğimiz Allah rızası ve kulluk vazifelerimizdir. Eğer bunların önüne herhangi bir dünyalık iş geçerse yıkım başlamış demektir. İslam’dan uzaklaşmak önceliklerin değişmesine ve ahlak sorunlarına sebebiyet verdi. Günümüzde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz artık. Yaşanan her sıkıntının ardında dini hayattan uzaklaşma vardır. Zira İslamiyet her alanda bir düzen inşa eder, hem toplumsal hem bireysel olarak ahlakı gerekli kılarak ve getirdiği emirler doğrultusunda bir toplum imar etme idealini ortaya koyar. Örneğin cahiliye toplumundan medeni bir toplum inşa etmeyi başaran Hz. Peygamber (s.a.v) bütün insanlığa bunun nasıl olacağını göstermiştir.



İlk sökülme dini hayattan uzaklaşmak oldu buna bağlı olarak ahlakın kaybedilmesinden gelen sosyal hastalıklar baş göstermeye başladı. Çorap bir kere sökülmüştü artık devamı da gelecekti hatta sürüyle çözülmeye başlayacaktı bu toplum. Çünkü bu toplum İslam ile ayakta idi, yapı taşlarını İslam oluşturuyordu. Devleti miras olarak aldığımız Osmanlı hem devletini hem toplumunu İslam’ın biçtiği kaftana göre yetiştirmişti bizler o kaftanı alıp smokin ve şapka giydirmeye çalıştık..! Yapılan yenileşme hareketleri masumca gösterilse de yaptıkları şey resmen bu toplumu köklerinden ayırıp kendine ve inancına yabancılaştırmaktı. Köklerimizden ayrılmakla İslam’dan uzaklaşmak aynı şey zira kadim medeniyetimizin temeli İslam’a dayanıyordu ve sırf bu yüzden bir nesil tarihine ve köklerine düşman olarak yetiştirildi. Düşman olarak gördüğünüz bir şeyi öğrenmeye, örnek almaya çalışır mısınız? Kaldı ki bu ülkenin tarihi 1923’den ibaret gösterilme gafletine bile girişildi.



Evet, bu tarih ve sonrası geleceğimiz açısından önemli ancak asırlar boyu süren bir tarihi ve medeniyeti yok saymamız ne kadar insaflıca ve akıllıca olur? Geçmişi ve kökleri olmayan bir toplum kökü olmayan bir ağaca benzer. Kökleri zayıf ya da derinde olmayan bir ağacın ayakta durması mümkün müdür?

Sonuç olarak, İslam’ın ve Müslümanların gücünden korkanların projesi bizlerin batı hülyasına kapılmasıyla birlikte sorunlar silsilesini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde yaşadığımız sorunlar bu milletin köklerinden koparılma projesinin bir neticesidir. İlk sökülme dini hayattan başladığı için sorunun kaynağı da buradadır. Yani İslam’dan uzaklaşmak…



Günümüzde birçok sorunlar dile getiriliyor kimisi gençlerin halinden yakınıyor, kimisi toplumun ahlakından, kimisi de adaletsizlikten. Evet, birçok sorunla boğuşuyoruz ve çözmekte de yetersiz kalıyoruz, çünkü çözüm için doğru hamleler yapmıyoruz. Bu toplumsal sorunların (ahlak, adaletsizlik, kadın cinayetleri, gençlerde baş gösteren sorunlar vs…) tek bir çözümü var o da bizleri modern cahiliye devrinden çıkaracak olan nebevi öğretileridir. Müslümanların kırık olan tevhid kanadını sarmaları, imanlarını Kur’an ve sünnetin ruhuyla tekrar diriltmesi gerekir ki geçmişin kazanımlarını geleceğin kazanımlarına dönüştürebilelim.

Geçmişten övgüyle bahsederek geleceğimizi inşa edemeyiz, harekete geçmemiz gerekli. Kaybedilenlerin geri kazanılması gerek ki kazanabilelim. Şunu kabul etmek gerekli, İslam yoksa bir medeniyet de yok, medeniyet yoksa devlet de gelecek de yok demektir. İslami değerler tekrar kazanılma ve dinin toplumsal hayata sunduğu çözüm reçeteleri dikkate alınmalı ki ülke olarak hedeflediğimiz başarıya ulaşabilelim.



Selâm ve dua ile…