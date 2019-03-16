"Kaybedeni Olmayan Yarışma"da binlerce öğrenci ter dökecek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla bu yıl yedincisi düzenlenen ve ana konusu "Güzel Ahlak" olarak belirlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda 220 bin 516 öğrenci, yarın final heyecanını yaşayacak.

Server Gençlik ve Spor Kulübünce uluslararası çapta geniş bir katılımla düzenlenen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, geçen yılların aksine bu yıl ilk defa online ve yazılı sınav olmak üzere iki kademeli uygulanıyor.

Online sınavı şubat ayında ilkokul kategorisinden 138 bin 525, ortaokul kategorisinden 277 bin 882, lise kategorisinden de 113 bin 300 olmak üzere toplam 529 bin 707 öğrencinin müracatıyla düzenlenen yarışmanın, ikinci ayağı olan yazılı sınav, yarın Türkiye genelindeki 2 bin 64 okulda saat 10.00-12.00 arasında eş zamanlı yapılacak. Sınavda, 13 bin sınav görevlisi hazır bulunacak.

Ana konusu "Güzel Ahlak" olarak belirlenen yarışmanın final ayağında online sınava katılarak 50 ve üzeri puan almaya hak kazanan 27 bin 219'i ilkokul, 110 bin 704'ü ortaokul ve 35 bin 593 lise olmak üzere toplam 220 bin 516 öğrenci büyük ödülü kazanabilmek için ter dökecek.

Sınavın birincileri "2 Umre Seyahati ve 2 bin 500 lira", ikincileri, "2 Umre Seyahati ve bin 500 lira", üçüncüleri "2 Umre Seyahati ve 500 lira", 4'üncü-10'uncu sıradakiler de 7 gram külçe altın ile ödüllendirilecek. İllerde dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilecek.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Ankara Komisyonu Başkanı Ahmet Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın temel amacının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Gürbüz, "Toplumda okuma alışkanlığı gün geçtikçe düştü. Yarışmayla gençlerin okuma alışkanlığını artırmak, bunu yaparken de onları faydalı konularla, sahih kaynaklarla buluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÖSYM'nin sınavlarından sonra en geniş katılımlı sınav"

Bu yıl seçilen "Güzel Ahlak" konusu kapsamında pedagog Semiha Bahadır'ın ilkokul ve ortaokullar için hikaye tarzında bu konuyu işleyen ayrı ayrı eserler hazırladığını anlatan Gürbüz, lise öğrencileri için de sadeleştirilmiş bir şekilde "İhya'u Ulumi'd-Din'den Kesitlerle Güzel Ahlak" eserini bastıklarını kaydetti.

Öğrencilere yarışma kapsamındaki sınavda bu eserlere ilişkin soruların yönetildiğini aktaran Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde yapılan bu sınav, ÖSYM'nin yaptığı seçme sınavlarından sonra sivil toplum kuruluşu olarak yapılan en geniş katılımlı sınav olma özelliğini de taşıyor. Sınavımız Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen okullarda, gönüllü gözetmenler nezaretinde yapılıyor. Öğrencilere sınavda kendi adına düzenlenmiş, optik okuyuculu soru kitapçıklarını dağıtılacak. Öğrenciler bu yarışmaya gönüllü olarak katılıyorlar. Bu yıl belirlediğimiz 'Güzel Ahlak' konusuna ilişkin eğitim camiasından da çok olumlu geri dönüşler aldık."

Gürbüz, "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganını tercih etmelerine ilişkin de "Yarışmanın amacı okuma alışkanlığını artırmak. İşin ödül tarafı sadece cilvesi. Bu kitapları okuyan, bir şeyler öğrendiği zaman çocuklar aslında kazanmış oluyor. Asıl kazanç bu güzel kitapları okumak. Ama bunun yanında okuyanlar arasından en iyi anlayanları tespit edip ödüllendirmek de istiyoruz." diye konuştu.

Yarışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni dahilinde düzenlendiğinin altını çizen Gürbüz, yarışmanın Türkiye geneli ödül töreninin 13 Nisan tarihinde yapılacağını, herkesi törene beklediklerini bildirdi.

- 6 yılda 2 milyonun üzerinde katılım

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, ilk yılında Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali", 2. yılında "Kur-an-ı Kerim Meali", 3. yılında "Kur'an-ı Kerim'e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi", 4. yılında "Hadis", 5. yılında "Kur'an-ı Kerim Meali", 6. yılında ise "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konularında düzenlenmişti.

Yarışmalara toplamda 2 milyon 189 bin 827 kişi katıldı.