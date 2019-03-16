0553 313 94 23

"Kaybedeni Olmayan Yarışma"da binlerce öğrenci ter dökecek

"Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla bu yıl yedincisi düzenlenen ve ana konusu "Güzel Ahlak" olarak belirlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda 220 bin 516 öğrenci, yarın final heyecanını yaşayacak - Server Gençlik ve Spor Kulübünce yapılan yarışmanın ikinci ayağı olan yazılı sınav, Türkiye genelindeki 2 bin 64 okulda eş zamanlı yapılacak- Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Ankara Komisyonu Başkanı Ahmet Gürbüz:"Yarışmayla gençlerin okuma alışkanlığını artırmak, bunu yaparken de onları faydalı konularla, sahih kaynaklarla buluşturmak istiyoruz" - "Türkiye genelinde yapılan bu sınav, ÖSYM'nin yaptığı seçme sınavlarından sonra sivil toplum kuruluşu olarak yapılan en geniş katılımlı sınav olma özelliğini de taşıyor"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
"Kaybedeni Olmayan Yarışma"da binlerce öğrenci ter dökecek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla bu yıl yedincisi düzenlenen ve ana konusu "Güzel Ahlak" olarak belirlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda 220 bin 516 öğrenci, yarın final heyecanını yaşayacak.

Server Gençlik ve Spor Kulübünce uluslararası çapta geniş bir katılımla düzenlenen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, geçen yılların aksine bu yıl ilk defa online ve yazılı sınav olmak üzere iki kademeli uygulanıyor.

Online sınavı şubat ayında ilkokul kategorisinden 138 bin 525, ortaokul kategorisinden 277 bin 882, lise kategorisinden de 113 bin 300 olmak üzere toplam 529 bin 707 öğrencinin müracatıyla düzenlenen yarışmanın, ikinci ayağı olan yazılı sınav, yarın Türkiye genelindeki 2 bin 64 okulda saat 10.00-12.00 arasında eş zamanlı yapılacak. Sınavda, 13 bin sınav görevlisi hazır bulunacak.

Ana konusu "Güzel Ahlak" olarak belirlenen yarışmanın final ayağında online sınava katılarak 50 ve üzeri puan almaya hak kazanan 27 bin 219'i ilkokul, 110 bin 704'ü ortaokul ve 35 bin 593 lise olmak üzere toplam 220 bin 516 öğrenci büyük ödülü kazanabilmek için ter dökecek.

Sınavın birincileri "2 Umre Seyahati ve 2 bin 500 lira", ikincileri, "2 Umre Seyahati ve bin 500 lira", üçüncüleri "2 Umre Seyahati ve 500 lira", 4'üncü-10'uncu sıradakiler de 7 gram külçe altın ile ödüllendirilecek. İllerde dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilecek.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Ankara Komisyonu Başkanı Ahmet Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın temel amacının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Gürbüz, "Toplumda okuma alışkanlığı gün geçtikçe düştü. Yarışmayla gençlerin okuma alışkanlığını artırmak, bunu yaparken de onları faydalı konularla, sahih kaynaklarla buluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÖSYM'nin sınavlarından sonra en geniş katılımlı sınav"

Bu yıl seçilen "Güzel Ahlak" konusu kapsamında pedagog Semiha Bahadır'ın ilkokul ve ortaokullar için hikaye tarzında bu konuyu işleyen ayrı ayrı eserler hazırladığını anlatan Gürbüz, lise öğrencileri için de sadeleştirilmiş bir şekilde "İhya'u Ulumi'd-Din'den Kesitlerle Güzel Ahlak" eserini bastıklarını kaydetti.

Öğrencilere yarışma kapsamındaki sınavda bu eserlere ilişkin soruların yönetildiğini aktaran Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde yapılan bu sınav, ÖSYM'nin yaptığı seçme sınavlarından sonra sivil toplum kuruluşu olarak yapılan en geniş katılımlı sınav olma özelliğini de taşıyor. Sınavımız Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen okullarda, gönüllü gözetmenler nezaretinde yapılıyor. Öğrencilere sınavda kendi adına düzenlenmiş, optik okuyuculu soru kitapçıklarını dağıtılacak. Öğrenciler bu yarışmaya gönüllü olarak katılıyorlar. Bu yıl belirlediğimiz 'Güzel Ahlak' konusuna ilişkin eğitim camiasından da çok olumlu geri dönüşler aldık."

Gürbüz, "Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganını tercih etmelerine ilişkin de "Yarışmanın amacı okuma alışkanlığını artırmak. İşin ödül tarafı sadece cilvesi. Bu kitapları okuyan, bir şeyler öğrendiği zaman çocuklar aslında kazanmış oluyor. Asıl kazanç bu güzel kitapları okumak. Ama bunun yanında okuyanlar arasından en iyi anlayanları tespit edip ödüllendirmek de istiyoruz." diye konuştu.

Yarışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni dahilinde düzenlendiğinin altını çizen Gürbüz, yarışmanın Türkiye geneli ödül töreninin 13 Nisan tarihinde yapılacağını, herkesi törene beklediklerini bildirdi.

- 6 yılda 2 milyonun üzerinde katılım

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, ilk yılında Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali", 2. yılında "Kur-an-ı Kerim Meali", 3. yılında "Kur'an-ı Kerim'e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi", 4. yılında "Hadis", 5. yılında "Kur'an-ı Kerim Meali", 6. yılında ise "Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konularında düzenlenmişti.

Yarışmalara toplamda 2 milyon 189 bin 827 kişi katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
  1. "Kaybedeni Olmayan Yarışma"
  2. Server Gençlik ve Spor Kulübü
  3. Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zellanda’da yaşanan katliam Uşak’ta kınandı
    1. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    2. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    3. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    4. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    5. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    6. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    9. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    10. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    11. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    12. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    13. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    14. Saadet Partisi’nden açıklama
    15. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    16. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    17. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    18. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    19. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    20. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    21. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    22. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    23. Göz altı morlukları neden olur..
    24. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    25. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    26. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    27. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    28. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    29. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler