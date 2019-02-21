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Kayaşehir Millet Bahçesi için ihale

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İstanbul'da, yaklaşık bir milyon metrekarelik alanda 4 etap halinde inşa edilecek Kayaşehir Millet Bahçesi'nin 2,3 ve 4'üncü etaplarının ihalesi yapıldı - Değerlendirme sürecinin ardından ihaleye katılan 10 firmadan kazanan açıklanacak

21 Şubat 2019 Perşembe 12:35
Kayaşehir Millet Bahçesi için ihale

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), İstanbul'da yaklaşık bir milyon metrekarelik alanda 4 etap halinde inşa edilecek Kayaşehir Millet Bahçesi'nin, 2,3 ve 4'üncü etaplarının ihalesi yapıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kayaşehir'de 4 etap halinde inşasına başlanan millet bahçesinin 350 bin metrekarelik ilk etabı, 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. 697 bin metrekarelik alanda inşa edilecek diğer etaplar için de dün ihale gerçekleştirildi.

İstanbul ve Kayaşehir'i daha çok yeşille buluşturacak millet bahçesinin ihalesine 10 firma katıldı. Değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi kazanan firma 500 gün içerisinde projeyi tamamlayacak.

- Üç biyolojik göl yer alıyor

Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler bulunacak.

Dört etap olarak tasarlanan ve Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanan alanda inşası süren millet bahçesinde 5,5 kilometre uzunluğunda bir rekreasyon alanı olacak.

Ayrıca konser, sergi, etkinlik platformları, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitki bahçeleri ile toplamda 7 bin 183 metrekarelik üç biyolojik göl yer alıyor.

Koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile Kayaşehir Millet Bahçesi, doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına dönüşerek hem bölgeye hem de İstanbul'a değer katacak bir yaşam merkezi olacak.

Kayaşehir Millet Bahçesi 2,3 ve 4'üncü etabında 491 bin metrekare yeşil alan, 18 bin 486 ağaç, 222 bin çalı ve 67 bin yer örtücü bitkiyle, restoran ve kafelerin yer alacağı etaplarda asma köprüler, seyir terasları ve otopark da bulunacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:35
  1. ihaleyi kazanan firma
  2. Kayaşehir Millet Bahçesi İhale edildi
  3. TOKi
  4. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

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