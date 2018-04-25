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Kayaşehir metrosu için karar alındı!

Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı Başakşehir-Kayaşehir'e uzanacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:49
Kayaşehir metrosu için karar alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl işletmeye alınması planlanan Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı devam eden metro hatlarıyla entegre olacak.

Bölgede toplu ulaşımda önemli bir yere sahip yeni metro hattı, Kirazlı-Başakşehir Metro hattına bağlanacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nun son durağı olan Kayaşehir Merkez İstasyonu'nda başlayacak çalışmalar nedeniyle bulvarda trafik akışı sağlanamayacağı için sürücülere alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Kayaşehir'den Fenertepe yönüne gidecek sürücülerin Kayaşehir Bulvarı-Evliya Çelebi Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı istikametini kullanmaları gerekecek.

Fenertepe'den Kayaşehir yönüne gidecek sürücüler ise Kayaşehir Bulvarı-Akzambak Sokak-Gazi Yaşargil Caddesi-Evliya Çelebi Caddesi istikametini kullanabilecek.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:49
  1. İstanbul
  2. Başakşehir
  3. Kayaşehir

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