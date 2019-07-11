Kaya;"Polise hiç kimsenin hakaret etme hakkı yok"

ODTÜ’de gerçekleşen eylem sırasında polise yapılan harekete tepki gösteren Milli Beka Hareketi Elazığ İl Başkanı Nurettin Kaya, polislerin onurlu, şerefli ve haysiyetli bir görevi ifa ettiklerini belirterek hiç kimsenin hakaret etmeye haklarının olmadığını söyledi.

Bir öğrencinin görevli polise hakaret ederek provokatörlük yaptığını anımsatan Milli Beka Hareketi Elazığ İl Başkanı Nurettin Kaya “Ayrıca CHP Milletvekili de polislerimize görevleri başlarında yetkisi dışında hareket etmiş, kendi aracında provokatörleri üniversitenin içerisine sokmak istemiştir. Milletvekili halkın vekilidir, bir kesimin şahsi hizmetini gören, ülkeyi kaosa sürükleyen militanist bir şahsiyet değildir. Ayrıca halkın namusunu ve kendisinin de can güvenliğini koruyan şerefli polislerimizi zor durumda bırakması, ‘Ben milletvekiliyim istediğimi yaparım, kimse de bana karışamaz’ tavırları asla hoş karşılanmayacak davranışlardır. Vekil hakkında ve üniversitede polislerimize hakaret eden öğrenci ve müdahale etmeyip ayrıca alkışlayan diğer öğrenciler hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını ilgili savcılarımızdan talep ediyoruz” dedi.

Polis teşkilatının gece gündüz demeden milli beka için her türlü fedakarlığı gösterdiğine değinen Kaya, "Polislerimize ahlak dışı hakaret edenleri nefretle kınıyoruz. Hiçbir şahıs, hiçbir kurum ve kuruluş polislerimize hakaret edemez, hele hele fuhuş yapmak gibi iğrenç bir söylemde asla bulunamaz. Sürekli olarak aklı görevlerinde olan, ülkede yaşayan herkesin can ve mal güvenliği için kendi hayatını hiçe sayan bu onurlu ve şerefli polislerimizi kimseye ezdirmeyeceğiz. Milletin oylarıyla seçilmiş, halkı temsil etmek için meclise gönderilmiş, belki de orada bulunan polisin oyunu almış CHP’nin bir milletvekili olay mahalline koşmuş, ceryan eden olayları yatıştırması gerekirken, polislerin yanında durması gerekirken provokatörlük yapmak için eline geçen fırsatı kullanarak mafyavari bir tavırla, ben milletvekiliyim bana dokunamazsınız, bana dokunanı yakarım diyerek polislerimizi tehdit etmiştir.Ceryan eden olaylarda polislerimize hakaret eden, görevi başında mukavemette bulunan ve tehdit edenleri kınıyoruz ve takdiri yüce Türk Milletine bırakırken gereğinin yapılmasını da mahkemelerden talep ediyoruz. Bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz, bütün Milli Beka Hareketi olarak polis teşkilatımızın yanındayız ve polisimizi asla ezdirmeyeceğiz"ifadelerini kullandı.