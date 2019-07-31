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Kayapınar Belediyesi’nin 17 kişilik işçi alımına 670 kişi başvurdu

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ilana çıkılan 17 personel için 670 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
Kayapınar Belediyesi’nin 17 kişilik işçi alımına 670 kişi başvurdu

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ilana çıkılan 17 personel için 670 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.


Kayapınar Belediyesi, İŞKUR’da yayımladığı ilanında çeşitli kadrolarda 17 personel alımı yapacağını açıkladı. Cuma günü başvuruların başladığı personel alımı pazartesi sona erdi. 670 başvurunun olduğu alımda başvuru yapan vatandaşlar belediye binasında mülakata girdi.


İş başvurusu yapan ve mülakata gelen Ufuk Baran isimli vatandaş, 17 kişilik alıma bine yakın başvuru yapıldığını söyledi. Baran, “Belediyeye eleman alınacak onun için mülakata geldik. 17 kişilik alım var ortalama bine yakın başvuru yapıldı. Büro elemanı, şoför ve benden işçisi ve tesisatçı alımı var. Başvurular ayın 17’sinde başvuru başladı ve 19’unda sona erdi. İnşallah mülakata gireceğiz artık bakacağız hayırlısı. Herkes umutlu işe girecek diye asıl mesleğim kaynakçı ama kaynakçı alımı olmadığı için beden işçisine başvuru yaptım” dedi.


Mülakata giren Ali İhsan Bayhan ise, "Bugün Kayapınar Belediyesi’nin işçi alımları var, biz de onun için başvuru yaptık ve mülakata girdik, şimdi sonucunu bekliyoruz. Cuma günü başladı, pazartesi son buldu bugünde mülakat günüydü, şoför ve benden işçisi ve tesisatçı alımı vardı. Binin üzerinde başvuru var hepimiz bir umutla bekliyoruz. Mülakata genelde belediyenin süreçleriyle ilgili sorular soruldu, güzel geçti ama bakalım artık" diye konuştu.


Mülakatın gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
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