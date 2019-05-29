Kayalıktan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyünde otlattığı hayvanların peşinden giderken dengesini kaybederek kayalıktan dere yatağına düşen 86 yaşındaki Cemal Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından bulunan Cemal Aydın’ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Aydın’ın naaşı, ilçeye bağlı Karacakaya köyünde aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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