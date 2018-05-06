Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kayalıktan düşen kadın için seferber oldular

Van’ın Çatak ilçesinde ot toplamak için çıktığı dağda, kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kadın, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 19:10
Kayalıktan düşen kadın için seferber oldular

Mantar ve yöresel otlardan toplamak için ilçedeki Sivritepe Dağı’nın Kayaboğazı mevkisine giden Melek Sarıbulak, yağmur nedeniyle dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Birlikte gittiği yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıbulak, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla düştüğü dağlık bölgeden kurtarıldı.Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıbulak, helikopterle Kayaboğazı Karakolu’na, oradan da ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Melek Sarıbulak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 19:10
  1. Van
  2. AFAD
  3. UMKE
  4. van çatak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz’de yunus ölümleri devam ediyor
    1. Karadeniz’de yunus ölümleri devam ediyor
    2. Katil Esed yine sivilleri vurdu
    3. Eriğin saymakla bitmeyen faydaları
    4. Ümit Özat istifa etti
    5. Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
    6. Türkiye harekete geçti... Hedef..
    7. Süper Lig'de şok istifa karar! Ünlü..
    8. İşte FETÖ-İYİ Parti ilişkisi
    9. Tırnak yeme bir hastalık belirtisi mi?
    10. İlaç almadan yüksek tansiyonu..
    11. Rusya yeni nesil askeri tankını tanıttı
    12. Kilogramı 20-30 kuruşa düştü
    13. Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
    14. Recep Topal'dan bronz madalya
    15. Soner Demirtaş altın madalya kazandı
    16. Kayalıktan düşen kadın için seferber..
    17. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    18. Bu tarif ile boğaçalarınız bayatlamıyor!
    19. Bakan müjdeyi verdi! İşte Çanakkale..
    20. Erdoğan: Hedef 500 milyar dolar
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...