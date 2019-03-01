0553 313 94 23

Kayalıkta mahsur kalan kuzu botla kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzuyu, itfaiye ekipleri bot yardımıyla kurtardı

01 Mart 2019 Cuma 15:29
Kayalıkta mahsur kalan kuzu botla kurtarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Yolbilen Mahallesi'nde yaşayan besici Abdullah Yıldız'a ait kuzu, otlarken civardan geçen Cırcıp Deresi'nin kenarındaki kayalıkta mahsur kaldı.

Yıldız ve beraberindekiler, iki gün boyunca uğraşmalarına rağmen kuzuyu kurtaramayınca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kent merkezinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki mahalleye giden 5 kişilik itfaiye ekibi, botla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kuzuyu bulunduğu yerden kurtararak, sahibine teslim etti.

Aç ve susuz olduğu görülen kuzuya, çevredeki vatandaşlar ot ve su verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:29
  1. bot yardımı
  2. İtfaiye
  3. Kuzu
  4. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    1. Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
    2. Neymar'dan Başakşehirli yıldıza övgü:..
    3. Binali Yıldırım açıkladı! Metrobüs..
    4. Beşiktaş kafilesi Kayseri’de
    5. Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle olan..
    6. Futbol: TFF 2. Lig
    7. Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı..
    8. 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı!..
    9. Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla..
    10. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
    12. Kanlı soygunun zanlısı adliyeye sevk..
    13. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    14. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    15. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    16. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    17. Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı,..
    18. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    19. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    20. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    21. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    22. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    23. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    24. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    25. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    26. Toyota Supra yok sattı
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    29. Yıldırım Demirören'in TFF..
    30. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var