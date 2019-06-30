Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
Niğde’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.30 Haziran 2019 Pazar 13:37
Niğde’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Niğde Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinin Ketençimen Yaylası’nda kayalıklarda üç gündür mahsur kalan 2 keçiyi sahibikurtaramayınca, Acil Arama ve Kurtarma (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler yapmış olduğu çalışmalar neticesinde üç gündür kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarılıp sahibi Mustafa Er’e teslim ettiler.
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