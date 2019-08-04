Kayalıklarda sıkışan köpek kurtarıldı Hakkari’nin Geçitli köyünde aşırı sıcaklardan korunmak için kayalıkların arasına giren ve burada mahsur kalan bir köpek duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Hakkari’nin Geçitli köyünde aşırı sıcaklardan korunmak için kayalıkların arasına giren ve burada mahsur kalan bir köpek duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Geçitli köyünde serinlemek için girdiği kayalıkların arasında sıkışan köpek, bölgede yıllardır ticaretle uğraşan duyarlı esnaflardan Hasan Tekin ve Bayram Tekin’in dikkatini çekti. Hemen köye giderek kürek getiren esnaflar, köpeği sıkıştığı kayaların etrafını kazarak yara almadan kurtarmayı başardı. Sıkıştığı taşların arasından kurtulan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

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