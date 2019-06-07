Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Cennet Koyu’nda yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan kişi yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Cennet Koyu’nda yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan kişi yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.

Antalya’dan Fethiye tatile gelen Halil Erol (25), Faralya Mahallesi’ndeki karayolu olmayan Cennet Koyu’nda yürüyüşe çıktı. Bir süre patikadan yoldan yürüyen Erol kayalıklarda mahsur kaldı. Erol, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Ölüdeniz Jandarma, UMKE, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Deniz kıyısındaki kayalıklarda mahsur kaldığı tespit edilen Erol, Sahil Güvenlik botuyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden indirildi. Erol, Sahil Güvenlik Botu ile Kabak Koyu’na getirildi. 25 yaşındaki Halil Erol’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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