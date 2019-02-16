Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı Afyonkarahisar'da sarp kayalıklarda 5 gündür mahsur olan 2 keçi, 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar gönüllüleri, Başmakçı ilçesindeki kayalıklarda 5 gün mahsur kalan 2 keçiyi, 5 saatlik operasyonla kurtardı. İlçeye bağlı Akpınar köyünde taş ocakları mevkisinde, Vedat Tıknaz'a ait 2 keçi, 40 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda mahsur kaldı. 5 gün boyunca keçilerinin kayalıklardan kurtulmasını bekleyen Tıknaz, hayvanların açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü düşünerek AKUT'tan yardım istedi. Tıknaz'ın yardım çağrısıyla harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek kurtarma operasyonuna başladı. Operasyona Başmakçı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Halatlarla mahsur kalan keçilere ulaşan AKUT gönüllüleri, 5 saat süren operasyonla keçileri kayalıklardan indirdi. Başarılı bir şekilde kayalıklardan kurtarılan keçilerine kavuşan Tıknaz, AKUT gönüllülerine teşekkür etti. Öte yandan kurtarılan keçilerden birinin de gebe olduğu belirtildi.

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