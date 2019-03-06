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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:20
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AKUT ekiplerince kurtarıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Silifke’nin Demircili köyü kırsalında iki keçinin kayıp olduğu bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgede arama-tarama faaliyeti başlattı. Keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası hayvanları bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:20
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