Kayalıklarda mahsur kalan keçiler AKUT ekiplerince kurtarıldı Mersin’in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke’nin Demircili köyü kırsalında iki keçinin kayıp olduğu bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgede arama-tarama faaliyeti başlattı. Keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası hayvanları bulundukları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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