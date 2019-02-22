Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindekayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.22 Şubat 2019 Cuma 20:50
Antalya’nın Konyaaltı ilçesindekayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye helikopterle ulaşan ekipler, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi filmleri aratmayan bir operasyonla kurtardı. Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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