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Seçim 2019 Sayfası

Kayalıklara sıkışan buzağı kurtarıldı

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:12
Kayalıklara sıkışan buzağı kurtarıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düştüğü dere yatağındaki kayaların arasına sıkışan buzağı itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar köyünde bir buzağı dere yatağındaki kayaların arasına sıkıştı.

Durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, halatla bağladıkları buzağıyı sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika süren bir çalışmanın ardından çıkardı.

Buzağı daha sonra sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:12
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