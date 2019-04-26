Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 138 santimetreyle Palandöken'de, en az 4 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 138 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 138, Kartalkaya'da 112, Ilgaz'da 90, Konaklı'da 89, Davraz'da 74, Sarıkamış'ta 69, Erciyes'te 22, Yıldızdağı ve Uludağ'da 15 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 26.04.2019 En düşük En yüksek Davraz GSY 6 12 Elmadağ PB 6 17 Erciyes KKY -1 5 Ilgaz PB 2 12 Kartalkaya PB 2 10 Kartepe PB 7 13 Ladik PB 6 13 Nemrut Dağı PB -4 3 Palandöken PB -5 5 Sarıkamış PB -5 7 Uludağ AB 4 11 Yıldızdağı PB 2 11 Yıldıztepe PB 2 14 (GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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