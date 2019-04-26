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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 138 santimetreyle Palandöken'de, en az 4 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

26 Nisan 2019 Cuma 11:58
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 138 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 138, Kartalkaya'da 112, Ilgaz'da 90, Konaklı'da 89, Davraz'da 74, Sarıkamış'ta 69, Erciyes'te 22, Yıldızdağı ve Uludağ'da 15 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

26.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

GSY

6

12

Elmadağ

PB

6

17

Erciyes

KKY

-1

5

Ilgaz

PB

2

12

Kartalkaya

PB

2

10

Kartepe

PB

7

13

Ladik

PB

6

13

Nemrut Dağı

PB

-4

3

Palandöken

PB

-5

5

Sarıkamış

PB

-5

7

Uludağ

AB

4

11

Yıldızdağı

PB

2

11

Yıldıztepe

PB

2

14

(GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:58
  1. Hava durumu
  2. Kar Kalınlığı
  3. Kayak merkezleri

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