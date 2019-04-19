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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 135 santimetreyle Palandöken'de, en az 7 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

19 Nisan 2019 Cuma 11:12
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 135, Davraz'da 101, Konaklı'da 95, Kartalkaya'da 92, Ilgaz'da 90, Sarıkamış'ta 65, Uludağ'da 27, Erciyes'te 26, Yıldızdağı'nda 15, Kartepe'de 11, Ladik'te 9 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

19.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

-4

4

Elmadağ

HKY

-4

0

Erciyes

Y

-6

0

Ilgaz

HKY

-4

0

Kartalkaya

KY

-5

-3

Kartepe

HKY

-1

1

Ladik

KY

-3

1

Nemrut Dağı

KKY

-5

1

Palandöken

KY

-4

1

Sarıkamış

KY

-4

4

Uludağ

KKY

-5

-2

Yıldızdağı

Y

-4

4

Yıldıztepe

HKY

-2

1

(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 11:12
  1. Ilgaz
  2. Kar Kalınlığı
  3. kar yağışı
  4. Kayak merkezleri
  5. Uludağ

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