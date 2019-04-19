Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 135 santimetreyle Palandöken'de, en az 7 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 135, Davraz'da 101, Konaklı'da 95, Kartalkaya'da 92, Ilgaz'da 90, Sarıkamış'ta 65, Uludağ'da 27, Erciyes'te 26, Yıldızdağı'nda 15, Kartepe'de 11, Ladik'te 9 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 19.04.2019 En düşük En yüksek Davraz ÇB -4 4 Elmadağ HKY -4 0 Erciyes Y -6 0 Ilgaz HKY -4 0 Kartalkaya KY -5 -3 Kartepe HKY -1 1 Ladik KY -3 1 Nemrut Dağı KKY -5 1 Palandöken KY -4 1 Sarıkamış KY -4 4 Uludağ KKY -5 -2 Yıldızdağı Y -4 4 Yıldıztepe HKY -2 1 (ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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