Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 195 santimetreyle Ergan, en az 7 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü22 Mart 2019 Cuma 15:19
KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 150, Uludağ'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 141, Erciyes'te 124, Palandöken'de 119, Konaklı'da 94, Kartepe'de 93, Yıldızdağı'nda 80, Sarıkamış'ta 75, Kop'ta 43, Denizli'de 38, Yıldıztepe'de 29, Yalnızçam'da 8 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
23.03.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
PB
-4
7
Elmadağ
ÇB
-2
5
Erciyes
ÇB
-7
1
Ilgaz
KY
-8
0
Kartalkaya
KY
-6
0
Kartepe
ÇB
-4
4
Ladik
KY
-4
3
Nemrut Dağı
KY
-7
1
Palandöken
HKY
-9
0
Sarıkamış
PB
-8
2
Uludağ
PB
-4
2
Yıldızdağı
KY
-6
4
Yıldıztepe
KY
-7
2
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)
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