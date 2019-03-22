Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 195 santimetreyle Ergan, en az 7 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 150, Uludağ'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 141, Erciyes'te 124, Palandöken'de 119, Konaklı'da 94, Kartepe'de 93, Yıldızdağı'nda 80, Sarıkamış'ta 75, Kop'ta 43, Denizli'de 38, Yıldıztepe'de 29, Yalnızçam'da 8 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 23.03.2019 En düşük En yüksek Davraz PB -4 7 Elmadağ ÇB -2 5 Erciyes ÇB -7 1 Ilgaz KY -8 0 Kartalkaya KY -6 0 Kartepe ÇB -4 4 Ladik KY -4 3 Nemrut Dağı KY -7 1 Palandöken HKY -9 0 Sarıkamış PB -8 2 Uludağ PB -4 2 Yıldızdağı KY -6 4 Yıldıztepe KY -7 2 (PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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