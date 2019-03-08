Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 195 santimetreyle Ergan, en az 18 santimetreyle Ladik'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi. AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 184, Uludağ'da 164, Ilgaz'da 158, Kartalkaya'da 143, Kartepe'de 142, Erciyes'te 140, Palandöken'de 125, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 93, Sarıkamış'ta 91, Denizli'de 68, Kop ve Saklıkent'te 60, Yıldıztepe'de 48, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 18 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 08.03.2019 En düşük En yüksek Davraz P -2 9 Elmadağ AB -2 6 Erciyes S -12 -1 Ilgaz S -6 4 Kartalkaya S -6 4 Kartepe AB 1 12 Ladik S -6 6 Nemrut Dağı ÇB -8 -1 Palandöken ÇB -10 0 Sarıkamış ÇB -6 3 Uludağ AB -1 9 Yıldızdağı S -9 2 Yıldıztepe S -5 6 (AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, S: Sisli,)

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